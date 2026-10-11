Батько Бенавідеса: Я великий шанувальник Усика

Хосе Бенавідес, батько та тренер чемпіона WBA та WBO у важкій вазі Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), зізнався, що хотів би побачити бій свого сина з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Слова фахівця наводить Fight Hub TV.

"Думаю, найбільший бій, який я хотів би побачити за участю Давіда, – це поєдинок з Усиком. Я великий шанувальник Усика, він один із моїх улюблених боксерів. І бій із таким суперником був би величезною подією. Це був би дуже, дуже великий поєдинок", – заявив Бенавідес-старший.

Напередодні повідомлялося про те, що Усик зацікавлений у проведенні бою проти Бенавідеса в 2027 році. 5 грудня 2026 року у Фініксі (штат Аризона) Девід поб'ється проти чемпіона світу за версією WBC Міхала Чесляка.