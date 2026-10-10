Я робив все, що міг: Кабаєл – про зірваний бій проти Усика

Чемпіон за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розповів, що робив усе, що міг, аби переконати Олександра Усика (25-0, 16 КО) провести очний поєдинок.

Про це він висловився в інтерв'ю The Ring.

"Я робив все, що міг. Я публікував стільки гарних відео в інстаграмі. Я викликав його на бій. Я поїхав до Єгипту і після поєдинку запитав: "Чому б не дати мені можливість побитися з тобою?" Думаю, я зробив усе, що було в моїх силах, але цей бій не відбувся. Тому я зосереджуюся лише на собі й подивлюся, що буде далі", – сказав Агіт.

Нагадаємо, що Кабаєл був обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володів Усик. Однак наприкінці червня 2026-го українець відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів, уникнувши зустрічі з Агітом.

Раніше німецький боксер говорив, що його команда вела перемовини з представниками Олександра щодо потенційного двобою у Німеччині, але проблема була в тому, що було багато розмов, але домовленості так і не було досягнуто.

Після цього у вересні цього року непереможений боєць із Німеччини отримав свого наступного суперника. 28 листопада у німецькому Дюссельдорфі Кабаєл поб'ється проти 42-річного албанця Нельсона Хіси. Це буде перший захист титулу WBC для Кабаєла. Агіт став повноцінним володарем цього титулу після відмови українця.

А от Усик досі чекає офіційного призначення свого наступного бою. Йому приписували реванш із Ріко Верховеном, двобій із Деонтеєм Вайлдером та трилогію з Тайсоном Ф'юрі.