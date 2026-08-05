Шість тижнів не міг це передивитися: Верховен – про болючу зупинку бою з Усиком

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (1-1, 1 КО у боксі) розповів, скільки йому знадобилося часу, аби переглянути момент із зупинкою у бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить JRE MMA Show.

Нідерландець зізнався, що йому досі боляче дивитися повтор цього епізоду.

"Мені знадобилося щонайменше шість тижнів, перш ніж я вперше після бою зміг його передивитися. Бо це досі болить. Тож зараз я – вільний агент і отримую дуже багато пропозицій. Я дивлюся й думаю: "Що ви взагалі хотіли, щоб я зробив? Хотіли, щоб я почав рухатися? Щоб почав відповідати ударами?" За свою кар'єру я не раз потрапляв у складні ситуації в титульних боях із кікбоксингу. Багато разів програвав за ходом поєдинку, але все одно перемагав. Тому для мене навіть не стояло питання: "Чи міг я продовжувати?" Я ніколи не здаюся", – сказав Ріко.

Нагадаємо, що 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Після поєдинку Ріко подав апеляцію щодо моменту зупинки двобою, адже вважав, що рефері занадто рано зупинив зустріч. На цей момент Олександр поступався за записками суддів.

Нещодавно нідерландець запропонував Усику провести реванш після того, як українець звільнив свої чемпіонські пояси. Також у розмові з Джо Роганом Ріко знову заговорив про потенційний другий бій.