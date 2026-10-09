Переговори про бій Усика з Вайлдером зірвалися – журналіст

Переговори щодо поєдинку Олександра Усика та Деонтея Вайлдера припинилися – американець може зустрітися з іншим суперником.

Про це повідомив журналіст The Ring Майк Коппінджер.

За його інформацією, переговори між командами українського боксера та колишнього чемпіона світу WBC у надважкій вазі наразі "мертві". Причин припинення перемовин інсайдер не назвав.

Водночас розглядається можливість бою Вайлдера з австралійцем Джеєм Опетаєю в надважкій вазі. Поєдинок може відбутися 11 грудня в Кардіффі в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик заявляв, що хоче вийти в один ринг проти Вайлдера. Вже навіть була інформація, що можлива зустріч може відбутися у березні 2027 року у США. Ветеран боксу Дерек Чісора вже навіть встиг зробити прогноз на потенційну дуель.