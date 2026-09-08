Справжня робота починається зараз: ексчемпіон світу оцінив перспективи Ітауми після першої поразки

Джонні Нельсон поділився думками про майбутнє Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) після поразки в титульному бою проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Колишній чемпіон світу вважає, що це фіаско не зруйнує кар'єру британця. Він високо оцінює потенціал проспекта, проте закликав того багато працювати.

"Справжня робота починається зараз – з того, як він оговтається після цієї поразки. Справжня робота – у тому, чи зможе він емоційно відсторонитися від усіх тих приємних речей, які всі говорили напередодні, і від усього негативу, який усі говорять зараз. Ось це найскладніше у всій цій боротьбі. Справа не лише в тому, щоб одягнути рукавички та бити по мішках. Він буде думати: "Що я упустив? Мені потрібно звикнути проводити більше раундів, мені потрібно звикнути до X, Y, Z. Я маю проаналізувати всі ці речі". Ось що відбувається після поразки, і саме з цим найскладніше впоратися Мозесу. Я досі вважаю, що цей молодий боксер дуже, дуже талановитий і має потенціал стати чемпіоном світу", – сказав Нельсон.

Експерт додав, що Мозес має все для того, щоб домінувати в надважкому дивізіоні. Проте вважає, що йому потрібен час для вдосконалення, тому не варто поспішати різко підіймати рівень опозиції.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.