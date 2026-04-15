Це неправда: Гірн відреагував на анонс від Netflix про бій Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн висловився про виклик Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) в бік його клієнта Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) щодо очного протистояння, після чого Netflix зробив офіційний анонс битви на осінь 2026 року.

Слова британця передає talkSPORT Boxing.

Британець заявив, що наразі завчасно говорити про цей бій, адже насправді домовленості ще немає. Також він прокоментував поведінку Ей Джея, який публічно не прийняв виклик, під час якого зухвало сидів у рингсайді.

"Щодо виклику — все досить просто. Бою немає. Контракт не підписаний. Нас запитали, чи хочемо ми вийти в ринг, щоб анонсувати бій, і Ей Джей просто запитав: "Усе вже офіційно?". Нас дражнили люди, які хотіли зробити анонс на такій сцені. Я все розумію, ми готові підіграти. Але Джошуа не хотів ставити себе в ситуацію, коли він ніби каже британській публіці: "Після стількох років ми це зробили, бій офіційно підтверджено", хоча це не так. Чи відбудеться він? Я щиро вірю, що так. Моя інструкція від Ентоні Джошуа: "Зроби цей бій". Але на цей момент – ні. І виходити туди, казати всьому світу, що все домовлено, а Netflix публікує твіт, що бій підтверджено... це неправда. Чи буде він підписаний? Вірю, що так. Мені сподобалося, як Ей Джей з ним зіграв. Це відчувалося як зміна влади, і це багатьох розлютить. Але роками ми кликали на цей бій, а Ф'юрі казав: "Я тут головний, розподіл 60 на 40, бла-бла-бла". Тепер поясів немає. Це був перший раз, коли Ф'юрі сам вийшов і сказав: "Я хочу тебе. Ти – єдиний бій, якого я хочу далі". Це було приємно чути. Я впевнений, що бій відбудеться", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що виклик Тайсон Ф'юрі кинув після перемоги над Махмудовим. Він закликав Ей Джея вийти на ринг, а той у відповідь показав середній палець.