Він божевільний: Гірн – про рішення Верховена прийняти бій з Усиком

Промоутер Едді Гірн пояснив рішення нідерландського кікбоксера Ріко Верховена вийти на ринг проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.

"Я сиджу поруч із цим хлопцем, але скажу прямо: він божевільний. Спочатку підписався на бій з Ентоні Джошуа, потім одразу погодився на Олександра Усика. У нього сильна команда, Пітер Ф'юрі, і дуже небезпечні руки.

Але він виходить проти не просто першого у P4P, а одного з найкращих бійців в історії – Усик унікальний. Маємо протистояння: король боксу vs король кікбоксингу. Це буде неймовірна подія. Це надважка вага – тут може статися що завгодно.

Як я вже сказав, 23 травня цьому чоловіку доведеться підкорити власну піраміду – у бою проти одного з найвидатніших в історії. Але щось у його погляді підказує мені, що він виходить перемагати. Він вірить, що може це зробити", – сказав Гірн.