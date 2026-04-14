Він божевільний: Гірн – про рішення Верховена прийняти бій з Усиком

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 20:28
Промоутер Едді Гірн пояснив рішення нідерландського кікбоксера Ріко Верховена вийти на ринг проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.

"Я сиджу поруч із цим хлопцем, але скажу прямо: він божевільний. Спочатку підписався на бій з Ентоні Джошуа, потім одразу погодився на Олександра Усика. У нього сильна команда, Пітер Ф'юрі, і дуже небезпечні руки.

Але він виходить проти не просто першого у P4P, а одного з найкращих бійців в історії – Усик унікальний. Маємо протистояння: король боксу vs король кікбоксингу. Це буде неймовірна подія. Це надважка вага – тут може статися що завгодно.

Як я вже сказав, 23 травня цьому чоловіку доведеться підкорити власну піраміду – у бою проти одного з найвидатніших в історії. Але щось у його погляді підказує мені, що він виходить перемагати. Він вірить, що може це зробити", – сказав Гірн.

Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Напередодні бійці зійшлись у першій битві поглядів.

