Він божевільний: Гірн – про рішення Верховена прийняти бій з Усиком
Промоутер Едді Гірн пояснив рішення нідерландського кікбоксера Ріко Верховена вийти на ринг проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.
"Я сиджу поруч із цим хлопцем, але скажу прямо: він божевільний. Спочатку підписався на бій з Ентоні Джошуа, потім одразу погодився на Олександра Усика. У нього сильна команда, Пітер Ф'юрі, і дуже небезпечні руки.
Але він виходить проти не просто першого у P4P, а одного з найкращих бійців в історії – Усик унікальний. Маємо протистояння: король боксу vs король кікбоксингу. Це буде неймовірна подія. Це надважка вага – тут може статися що завгодно.
Як я вже сказав, 23 травня цьому чоловіку доведеться підкорити власну піраміду – у бою проти одного з найвидатніших в історії. Але щось у його погляді підказує мені, що він виходить перемагати. Він вірить, що може це зробити", – сказав Гірн.
Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.
Напередодні бійці зійшлись у першій битві поглядів.