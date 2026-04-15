Промоутер Джошуа – про битви з Ф'юрі і Вайлдером: Багато хто не захотів би йти на ризикований бій

Промоутер Едді Гірн висловився про майбутні плани британського супертяжа Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Про це він розповів у коментарі TalkSPORT.

Голова компанії "Matchroom Sport" відреагував на слова Тайсона Ф'юрі, який заявляв, що бій Ей Джея проти Джейка Пола став розминкою для Ентоні перед їх очною битвою.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував блогера наприкінці грудня 2025-го, а через декілька днів потрапив у смертельну ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів.

"Він готовий і вмотивований, але ми маємо зробити все правильно. Угода, яку нам запропонували – бій у липні, а потім бій з Тайсоном Ф'юрі в листопаді – не передбачає Деонтея Вайлдера. Я думаю, "верхівка" не дуже хоче, щоб ми зараз проводили такий ризикований бій. Хоча Ей Джей сказав мені: "Я битимуся з Вайлдером і Ф'юрі один за одним", – сказав Гірн.

Промоутер Ей Джея додав, що таку пропозицію зробили Туркі Аль аш-Шейха, The Ring та Riyadh Season. Гірн запевнив, що таким шляхом рухатиметься Джошуа разом зі своєю командою.

Функціонер припустив, що у проміжному поєдинку Ентоні не зіштовхнеться з Деонтеєм Вайлдером, який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.

"Багато хто не захотів би йти на ризикований бій, який може поставити під загрозу таку подію. Реальність така, що у надважкій вазі всі бої ризиковані. У нас немає проблем із Вайлдером, але, думаю, за цією угодою це буде не він. Побачимо", – відповів промоутер.

Відзначимо, Ей Джей тренується у тренувальному таборі Олександра Усика, який готується до бою проти Ріко Верховена 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

"Циганський король" після своєї останньої перемоги над Арсланбеком Махмудовим кинув виклик Ентоні.

Раніше Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.