Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Пройде крізь Вайлдера максимум за три раунди: Гірн – про шанси Джошуа у потенційному бою

Софія Кулай — 9 квітня 2026, 12:41
Едді Гірн та Ентоні Джошуа
instagram.com/eddiehearn

Авторитетний промоутер Едді Гірн розповів про шанси Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) у потенційному бою проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО).

Його слова наводить FightHubTV.

Реклама:

Голова компанії "Matchroom Sport" заявив, що стежив із першого ряду за протистоянням "Бронзового бомбардувальника" проти Дерека Чісори, у якому Деонтей здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.

Гірн пророкує, що Вайлдер не протримається й трьох раундів у потенційній битві проти Ей Джея. Цікаво, що Чісора якраз заявляв, що американець показує усю свою потужність у стартових 3-хвилинках, після чого його активність йде на спад.

"Я був там, сидів у першому ряді. До речі, я поважаю Вайлдера і вважаю, що він виглядав набагато краще в тому бою, ніж раніше. Але скажу вам так: я був за два метри від рингу – Ентоні Джошуа пройде крізь Вайлдера максимум за три раунди", – заявив промоутер.

Функціонер вже запевняв, що Джошуа планує побитись із Вайлдером, який вже кинув виклик Ентоні. Цей двобій може стати розігрівом перед британською зустріччю Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше Гірн розповідав, чи справді Тайсон та Ентоні Джошуа та Ф'юрі домовились про очну дуель.

