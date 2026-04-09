Пройде крізь Вайлдера максимум за три раунди: Гірн – про шанси Джошуа у потенційному бою

Авторитетний промоутер Едді Гірн розповів про шанси Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) у потенційному бою проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО).

Його слова наводить FightHubTV.

Голова компанії "Matchroom Sport" заявив, що стежив із першого ряду за протистоянням "Бронзового бомбардувальника" проти Дерека Чісори, у якому Деонтей здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.

Гірн пророкує, що Вайлдер не протримається й трьох раундів у потенційній битві проти Ей Джея. Цікаво, що Чісора якраз заявляв, що американець показує усю свою потужність у стартових 3-хвилинках, після чого його активність йде на спад.

"Я був там, сидів у першому ряді. До речі, я поважаю Вайлдера і вважаю, що він виглядав набагато краще в тому бою, ніж раніше. Але скажу вам так: я був за два метри від рингу – Ентоні Джошуа пройде крізь Вайлдера максимум за три раунди", – заявив промоутер.

Функціонер вже запевняв, що Джошуа планує побитись із Вайлдером, який вже кинув виклик Ентоні. Цей двобій може стати розігрівом перед британською зустріччю Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі.

