Усик назвав фаворита в потенційному поєдинку Джошуа та Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав фаворита потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Про це 39-річний спортсмен розповів на пресконференції.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа, який був присутній на поєдинку. Втім, Ей Джей досить прохолодно відреагував на звернення, показавши "Циганському королю" красномовний жест.

Усик, який боксував з обома британцями, вважає Джошуа фаворитом протистояння.

"Хто переможе? Ей-Джей. Це майбутній абсолютний чемпіон світу", – заявив Усик.

Зазначимо, що стримінговий сервіс Netflix вже анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа – Ф'юрі. Наразі тільки відомо, що бій відбудеться у Великій Британії