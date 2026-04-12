Нам потрібно підписати контракт: промоутер Джошуа відреагував на виклик Ф'юрі

Британський промоутер Едді Гірн висловився щодо можливого бою між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і Тайсоном Ф'юрі (34–2–1, 24 KO).

Про це голова компанії "Matchroom Sport" розповів в інтерв'ю Seconds Out.

За словами Гірна, наразі не підписаний жоден документ стосовно бою його клієнта з "Циганським королем". Втім, промоутер оптимістично оцінює шанси проведення довгоочікуваного мегафайту.

"Ми ведемо переговори. Поки немає ніякого бою, хоча я цілком упевнений, що він відбудеться. Ей Джей не той хлопець, який вийде на ринг і почне кричати. ​​Контракту немає. І скільки разів ми вже були в цьому становищі раніше?

Коли бій буде готовий, ми матимемо справу з Тайсоном Ф'юрі. Не я, а Ей Джей. Він переможе його. Джошуа переможе його будь-коли, більше того – зараз. Але ми не говоритимемо, доки не підпишемо контракт. Наразі він не підписаний. Спершу нам потрібно підписати контракт. Але я вірю, що поєдинок відбудеться", – сказав Гірн.