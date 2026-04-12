Нам потрібно підписати контракт: промоутер Джошуа відреагував на виклик Ф'юрі
Британський промоутер Едді Гірн висловився щодо можливого бою між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і Тайсоном Ф'юрі (34–2–1, 24 KO).
Про це голова компанії "Matchroom Sport" розповів в інтерв'ю Seconds Out.
За словами Гірна, наразі не підписаний жоден документ стосовно бою його клієнта з "Циганським королем". Втім, промоутер оптимістично оцінює шанси проведення довгоочікуваного мегафайту.
"Ми ведемо переговори. Поки немає ніякого бою, хоча я цілком упевнений, що він відбудеться. Ей Джей не той хлопець, який вийде на ринг і почне кричати. Контракту немає. І скільки разів ми вже були в цьому становищі раніше?
Коли бій буде готовий, ми матимемо справу з Тайсоном Ф'юрі. Не я, а Ей Джей. Він переможе його. Джошуа переможе його будь-коли, більше того – зараз. Але ми не говоритимемо, доки не підпишемо контракт. Наразі він не підписаний. Спершу нам потрібно підписати контракт. Але я вірю, що поєдинок відбудеться", – сказав Гірн.
Нагадаємо, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21–2, 19 KO) Ф'юрі публічно звернувся до Ентоні Джошуа, викликавши його на бій. Втім, Ей Джей досить прохолодно відреагував на звернення, показавши "Циганському королю" красномовний жест.
Зазначимо, що стримінговий сервіс Netflix вже анонсував довгоочікуваний мегафайт Джошуа – Ф'юрі. Наразі тільки відомо, що бій відбудеться у Великій Британії.