В ударах не було різкості: Гірн розчарований виступом Бенна

Промоутер Едді Гірн розчарований виступом свого ексклієнта Конора Бенна (24-1, 14 KO) в бою проти Реджиса Прогрейса (30-4, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

"Це було розчарування. Реджис Прогрейс, очевидно, не мав там бути, він ледь на ногах стояв. Тому, чесно кажучи, думаю, Конор буде розчарований, що не зміг його нокаутувати.

Гадаю, Конору краще підійматися у вазі. Не здавалося, що в нього є сила. Він тренується дуже, дуже важко, і я не знаю, чи справа у вазі, чи в чомусь іншому, але в його ударах не було ніякої різкості.

Багато розсічень, загалом бій вийшов брудний, не найкращий. Іноді таке трапляється, коли ти просто ніби "топчешся на місці" в поєдинку", – сказав Гірн.