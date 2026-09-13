Реванш Канело та протистояння Хрговича з Верховеном: Туркі планує організувати сім гучних боїв
Туркі Аль-аш Шейх
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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю зірок боксу.
Про це повідомив журналіст The Ring Майк Коппінджер.
Серед них довгоочікувана битва двох британських ексчемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, а також реванш між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом.
Список майбутніх боїв:
- Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа
- Джей Опетая – Давід Бенавідес
- Шакур Стівенсон – Девін Хейні
- Наоя Іноуе – Джессі Родрігес
- Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш)
- Філіп Хргович – Ріко Верховен
- Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія
Нагадаємо, напередодні Раян Гарсія ефектно захистив чемпіонський титул WBC, перемігши Конора Бенна технічним нокаутом.