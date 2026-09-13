Реванш Канело та протистояння Хрговича з Верховеном: Туркі планує організувати сім гучних боїв

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю зірок боксу.

Про це повідомив журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Серед них довгоочікувана битва двох британських ексчемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, а також реванш між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом.

Список майбутніх боїв:

Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа

Джей Опетая – Давід Бенавідес

Шакур Стівенсон – Девін Хейні

Наоя Іноуе – Джессі Родрігес

Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш)

Філіп Хргович – Ріко Верховен

Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія

Нагадаємо, напередодні Раян Гарсія ефектно захистив чемпіонський титул WBC, перемігши Конора Бенна технічним нокаутом.