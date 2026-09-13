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Реванш Канело та протистояння Хрговича з Верховеном: Туркі планує організувати сім гучних боїв

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 19:45
Реванш Канело та протистояння Хрговича з Верховеном: Туркі планує організувати сім гучних боїв
Туркі Аль-аш Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати серію масштабних боксерських протистоянь за участю зірок боксу.

Про це повідомив журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Серед них довгоочікувана битва двох британських ексчемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, а також реванш між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом.

Список майбутніх боїв: 

  • Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа
  • Джей Опетая – Давід Бенавідес
  • Шакур Стівенсон – Девін Хейні
  • Наоя Іноуе – Джессі Родрігес
  • Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш)
  • Філіп Хргович – Ріко Верховен
  • Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія

Нагадаємо, напередодні Раян Гарсія ефектно захистив чемпіонський титул WBC, перемігши Конора Бенна технічним нокаутом.

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