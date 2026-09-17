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Ексчемпіон світу назвав фаворита протистояння Бенавідес – Опетая

Денис Іваненко — 17 вересня 2026, 07:56
Ексчемпіон світу назвав фаворита протистояння Бенавідес – Опетая
Бенавідес та Опетая
Getty Images

Тоні Белью поділився думками щодо потенційної битви між Давідом Бенавідесом (32-0, 26 КО) та Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Його слова передає Boxing News.

Колишній чемпіон світу вважає, що це буде дуже конкурентне протистояння. Він невелику перевагу віддає американцю.

"Є способи, завдяки яким обидва можуть перемогти, але я трохи схиляюся до Бенавідеса. Просто думаю, що він не зупиняється. Він єдиний боксер важкої ваги, який здатен витримати невблаганний натиск Джея Опетаї.

Він може вивести це на зовсім інший рівень… Залізо гартується залізом. Не можу дочекатися цього поєдинку", – сказав Белью.

Зазначимо, що після останньої перемоги австралійця над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО) Бенавідес піднявся до нього на ринг. Він запропонував очну битву й Опетая сказав, що готовий це зробити.

Нагадаємо, що раніше Тоні Белью висловився про гіпотетичний реванш між Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (21-1, 16 КО). Він переконаний у перемозі свого земляка.

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