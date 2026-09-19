Результат цього поєдинку передбачити дуже важко: ексчемпіон – про бій Бенавідес – Опетая

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі (36-7, 8 KO) розповів, що складно спрогнозувати результат потенційного протистояння між Девідом Бенавідесом (31-0, 26 КО) та Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Він зазначив, що Бенавідес посіяв у ньому сумнів після крайнього бою проти Гільберто Раміреса, у якому Девід нокаутував "Зурдо" у 6-му раунді.

На думку Маліньяджі, 29-річний американський боксер може не впоратися із чемпіоном Zuffa, The Ring та володарем поясу WBC Опетаєю.

"Я вважаю, що результат цього поєдинку передбачити дуже важко, це справді дуже, дуже складно. Виступ Бенавідеса проти Зурдо змінив моє бачення: я перейшов від думки "Не знаю, чи зможе він змагатися з таким великим боксером у важкій вазі, як Опетая" до "Гаразд, він може змагатися з Опетаєю". А от чи виграє він? Не знаю. Я не вважаю це вирішеним питанням. Я справді думаю, що тепер це рівний поєдинок, який я хочу побачити, тоді як раніше я думав: "Ні, можна просто нашкодити такому чудовому бійцеві, як Бенавідес, якщо змусиш його битися у занадто важкій вазі, і це нечесно", – сказав Маліньяджі.

Фахівець у можливому бою Бенавідес – Опетая віддає невелику перевагу австралійському боксеру.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Джей здолав технічним нокаутом у 9-му раунді Ноеля Мікаеляна. Після зустрічі у ринг підійнявся Девід, запропонувавши провести лобову битву, на що почув позитивну відповідь від австралійця.

Цікаво, що саме можлива битва Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита такої потенційної лобової дуелі.