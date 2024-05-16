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Ф'юрі уникнув битви поглядів з Усиком напередодні поєдинку

Станіслав Лисак — 16 травня, 22:17
Ф'юрі уникнув битви поглядів з Усиком напередодні поєдинку

Відбулась традиційна битва поглядів напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Британець уникав зорового контакту з Усиком, дивлячись на публіку протягом усього часу.

Момент прибуття чемпіонів

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

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Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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