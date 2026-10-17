Воррен готовий запропонувати Усику бій за титул чемпіона світу
Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен запропонував колишньому абсолютному чемпіону світу Олександру Усику декілька варіантів для наступного поєдинку.
Його слова передає Sky Sports.
Серед потенційних суперників українця — чемпіон WBC Агіт Кабаєл, володар поясу WBO Даніель Дюбуа, а також Тайсон Ф'юрі.
Воррен запевнив, що готовий організувати будь-який із цих поєдинків.
"Бій Кабаєла проти Усика в Німеччині? Я готовий до такого поєдинку – чому б і ні.
Кабаєл, Дюбуа, Ф'юрі? Будь-хто з них. Можна організувати чудові поєдинки, і ми це зробимо.
Усик може робити все, що йому заманеться. Але якщо він хоче битися з кимось із цих хлопців – нехай звертається до нас. Для нас це нескладно. Ми вже неодноразово працювали разом, чудово ладнаємо і завжди досягаємо результату.
Усик прагне залишатися на вершині, а отже, захоче битися з найсильнішими. Що ж, побачимо, хто це буде", – заявив Воррен.
Зазначимо, що Усик востаннє виходив у ринг у травні. Тоді він у битві за титул WBC технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.
Раніше була інформація, що українець планував побоксувати з Деонтеєм Вайлдером. Зустріч мала відбутися у березні 2027 року у США. Однак тепер зазначають, що перемовини між боксерами зірвано, а "Бронзовий бомбардувальник" може повернутися у ринг вже 11 грудня 2026 року в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа у Кардіффі. Суперником Деонтея може стати австралієць Джей Опетая.
Також було чимало чуток навколо потенційної трилогії Усика проти Ф'юрі, адже Тайсон прагне з третьої спроби перемогти українця. "Циганський король" зазначав, що трилогія вже в обробці.