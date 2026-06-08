Ф'юрі – про перемогу над Кличком: Мрії справді збуваються

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) пригадав переможний бій проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

На цю тему він висловився в Інстаграмі.

Бій відбувся 28 листопада 2015 року у німецькому Дюссельдорфі. Поєдинок закінчився перемогою "Циганського короля" за одноголосним рішенням суддів. Після цієї звитяги у кар'єрі британця була тривала перерва через допінгове розслідування та депресію Ф'юрі.

"Мрії справді збуваються. Я переміг Володимира Кличка в німецькому Дюссельдорфі у 2015 році, і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, журналу The Ring та лінійним чемпіоном. У 27 років я досяг усього цього. Але я опустився на саме дно, впав у депресію і мав суїцидальні думки. Я був поза рингом майже 3 роки", – написав Тайсон.

Промоутер Олександр Красюк вже назвав найкращого суперника для історії з можливим поверненням Кличка-молодшого у профі-ринг. Натомість Ф'юрі у квітні 2026-го переможно відновив кар'єру звитягою над Арсланбеком Махмудовим.

Тепер Тайсону приписують бій проти албанського боксера Нельсона Хіси.

Раніше Шейн Ф'юрі, брат Тайсона, розповів, як британський супертяж може вплинути на кар'єру Олександра Усика. Нещодавно британець пригадав поразку у реванші від непереможеного українця.