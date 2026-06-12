Батько Ф'юрі – про вплив можливої трилогії на кар'єру Усика: Не піде, бо на кону занадто багато грошей

Батько Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) відзначив, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) не піде на пенсію, поки не проведе трилогію з його сином.

Його слова передає Seconds Out.

Джон Ф'юрі вважає, що на кону занадто багато грошей, аби від них відмовлятися та йти на пенсію, не побившись втретє проти "Циганського короля".

"Не піде, бо на кону занадто багато грошей. Занадто багато грошей. І ці чоловіки можуть ніколи не піти на пенсію. Подивись на Тайсона. Я ніколи не хотів боксувати, і досі не хочу. Але знаєш, якщо вони не щасливі, коли сидять вдома, нехай б'ються. Нехай роблять те, що хочуть робити", – заявив Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, що український чемпіон двічі побив Тайсона у 2024 році, завдавши дебютних поразок Ф'юрі. Після них британський супертяж вчергове закінчив кар'єру, а вже у квітні 2026-го переможно повернувся на профі-ринг.

Усик заявляв, що прагне попрощатися із рингом саме трилогією проти Ф'юрі. Цікаво, що Олександр Красюк вже давно радить українському боксеру повішати рукавички на цвях. Володимир Кличко прокоментував заяву колишнього промоутера Усика.

Раніше Шейн Ф'юрі переконаний, що його брат може вплинути на майбутнє Олександра у боксі.