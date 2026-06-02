Віталій Кличко – про спаринги з братом: Практично кожен закінчувався погано

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вчергове розповів, чому світ не побачив очного протистояння проти його молодшого брата Володимира. вересн

Його слова наводить Sport-express.ua.

Очільник столиці України запевнив, що вони дали слово мамі, що ніколи не будуть битися одне проти одного, і дотрималися обіцянки. За словами Кличка-старшого, для них сім'я завжди була важливішою за будь-які титули, гонорари чи спортивні амбіції.

Якщо офіційних боїв не було, то Віталій та Володимир зіштовхувалися у спарингах.

"Так, були. Але практично кожен закінчувався погано – з травмами. Під час останнього такого спарингу Володимир зламав ногу. Після цього ми сприйняли це як своєрідний знак згори: нам не варто виходити один проти одного навіть на тренуваннях", – сказав Віталій Кличко.

Також Віталій висловився про гіпотетичний двобій з володарем чемпіонських титулів за версіями WBC, WBA і IBF у гевівейті Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Кличко-старший закінчив кар'єру професійного боксера після бою проти німця Мануеля Чарра, який відбувся 9 вересня 2012 року у Москві. Віталій переміг суперника технічним нокаутом у 4-му раунді. Українець пішов на пенсію із показником у 45 перемог (41 – нокаутом) при 2-х поразках.

Натомість Володимир Кличко (64-5, 52 КО) попрощався із профі-рингом після двох поспіль поразок – від Тайсона Ф'юрі (28 листопада 2015-го) та Ентоні Джошуа (29 квітня 2017-го). Кличко-молодший відмовився від реваншу проти Ей Джея.

Нещодавно український ексбоксер поділився планами щодо відновлення кар'єри. Кличко-молодший підтримує форму та регулярно проводить спаринги з діючими боксерами. Зірковий спортсмен поставив за мету стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги, побивши рекорд Джорджа Формана.

Раніше Олександр Усик повідомив, що готовий допомогти Володимиру повернутися на ринг.