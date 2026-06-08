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Ф'юрі відверто розповів про реванш із Усиком: Мав помститися, але цьому не судилося статися

Софія Кулай — 8 червня 2026, 21:42
Ф'юрі відверто розповів про реванш із Усиком: Мав помститися, але цьому не судилося статися
Усик – Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) пригадав свій другий бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

На цю тему він висловився в Інстаграмі.

Друге протистояння, яке відбулося 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії, закінчилося перемогою українця, як і перший двобій. Щоправда, на цей раз Олександр переміг за одноголосним рішенням суддів (116:122 тричі).

Британський супертяж розповів, що прагнув взяти реванш в Усика, але помститися йому не вдалося.

"Я бився за звання абсолютного чемпіона у 2024 році в Саудівській Аравії двічі. Мав помститися, але цьому не судилося статися. Ми всі думали, що оголосять: "І новим чемпіоном...", але цього не сталося. Я пішов з боксу. Почувався жахливо, і провів 16 місяців поза рингом.

Потім, після 16 місяців перерви, я повернувся в 37 років, щоб знову розпродати всі квитки на стадіон Тоттенгема. Через 4 роки після першого разу, коли я це зробив. Яка дивовижна ніч, це була данина пам'яті моєму покійному другу Рікі Хаттону. 2026-й – це рік, коли я насолоджуюся всім, що я зробив у своєму житті та кар'єрі, і захоплююся цим. Повернувся до того, що люблю. Влаштовую великий бій цього року. Усі дороги ведуть мене назад до Ірландії", – написав Тайсон.

Нагадаємо, що у квітні 2026-го "Циганський король" переможно повернувся на ринг після двох поспіль поразок від Усика та чергового закінчення кар'єри. Британець здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

Тепер Тайсону приписують бій проти албанського боксера Нельсона Хіси. Наступний поєдинок Ф'юрі має стати проміжним перед битвою проти Ентоні Джошуа. Обидва британські бійці підписали контракт про двобій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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