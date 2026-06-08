Названо найбільш ймовірного суперника Ф'юрі для проміжного бою перед протистоянням із Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) може провести поєдинок проти непереможеного албанського боксера Нельсона Хіси (24-0, 22 КО),

Про це повідомляє Boxing News.

Він вважається основним кандидатом на бій проти "Циганського короля". Наразі сторони ведуть перемовини, але угода ще остаточно не закрита.

41-річний албанець є регулярним спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі. Минулого року він підписав контракт із компанією Френка Воррена Queensberry Promotions.

Це протистояння має стати для "Циганського короля" проміжним перед битвою з Ентоні Джошуа. Британці вже підписали контракт на мегафайт, який орієнтовно планують провести в листопаді.

Зазначимо, що Ей Джей також незабаром буде битись з албанцем. Йому 25 липня протистоятиме Крістіан Пренга.

Напередодні вони провели першу дуель поглядів. Промоутер Едді Гірн заявив, що ніколи не бачив Ентоні настільки агресивно налаштованим перед боєм.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі виходив на ринг у квітні. Він одностайним рішенням суддів переміг Арсланбека Махмудова.