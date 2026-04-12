Труситься від думки вийти проти мене: Ф'юрі назвав Джошуа боягузом після бою з Махмудовим

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після того як кинув йому виклик.

Його слова передає Туркі Аль аш-Шейх.

Він наполягає на проведенні бою саме проти ексчемпіона світу, який не сказав чіткого "так", а також показав середній палець "Циганському королю".

"Ентоні Джошуа наступний, цей здоровенний боягуз. Він там сидить біля рингу – але "так" не скаже. Наляканий. Труситься від думки вийти проти мене й отримати жорсткий нокаут. Давай, прийми мій виклик, ти здоровенний боягуз. Давай", – сказав Фʼюрі.

Нашадаємо, що Тайсон викликав Ей Джея на бій одразу після своєї перемоги над Арсланбеком Махмудовим. Попри те, що Джошуа одразу не погодився, Netflix вже анонсував їхній поєдинок, вказавши місце битви та орієнтовну дату.