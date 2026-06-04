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Джошуа зробив заяву щодо трилогії з Усиком

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 10:05
Джошуа зробив заяву щодо трилогії з Усиком
Джошуа й Усик
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Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився щодо можливості проведення трилогії з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова передає The Ring.

Британський боксер не став виключати такого розвитку подій. Він заявив, що третє очне протистояння могло б бути захопливим і відбулось би в зовсім іншій атмосфері в порівнянні з попередніми двома.

"Бій з Усиком? Це вирішувати йому. Але я думаю, що за всієї поваги це було б приголомшливо. Це просто дружнє змагання. Раніше все було інакше, між нами була справжня ворожнеча, але тепер це товариський матч", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Ей Джей програв Усику обидва рази рішенням суддів. Згодом вони стали друзями й наразі британця тренує команда Олександра й вони чимало тренувань проводять разом.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді. Його суперником стане Крістіан Пренга.

Напередодні вони провели першу дуель поглядів. Промоутер Едді Гірн заявив, що ніколи не бачив Ентоні настільки агресивно налаштованим перед боєм.

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