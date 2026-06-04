Джошуа: Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов'язок

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО) високо оцінив команду володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25−0, 16 КО), з якою готується до свого наступного бою.

Його слова передає Ring Magazine.

Британський боксер високо оцінив унікальний підхід команди українського боксера до підготовки до поєдинку.

"Важливості молитви. Але з погляду боксерського інтелекту, якщо ви подивитеся на нього і його команду, це як олімпійська збірна, яка перейшла з аматорського боксу в професійний. Так що я в нього навчився оточувати себе досвідченими людьми.

Деякі з нас тренуються з другом у місцевому спортзалі, сплачуючи 20 фунтів на місяць, і він одночасно виконує роль тренера з фізпідготовки. Він не спілкується з твоїм тренером з боксу. А твій тренер з боксу не взаємодіє з масажистом.

Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов'язок — іти підкорювати світ. Там немає жодної людини, яка була б задоволена тим, де вона живе. Ця людина хоче завойовувати.

Вони всі на одній хвилі, і він усе це організував. Ось що я вважаю рецептом успіху. Усі на одній хвилі і знають, у якому напрямку рухатися, ніхто не переслідує своїх цілей. Йдеться про колективну силу, і це видно по ньому. Коли він б'ється, його команда робить це разом із ним", – заявив Джошуа.