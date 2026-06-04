Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джошуа: Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов'язок

Олександр Булава — 4 червня 2026, 19:47
Джошуа: Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов'язок
Джошуа й Усик
Instagram

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО) високо оцінив команду володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25−0, 16 КО), з якою готується до свого наступного бою.

Його слова передає Ring Magazine.

Британський боксер високо оцінив унікальний підхід команди українського боксера до підготовки до поєдинку.

"Важливості молитви. Але з погляду боксерського інтелекту, якщо ви подивитеся на нього і його команду, це як олімпійська збірна, яка перейшла з аматорського боксу в професійний. Так що я в нього навчився оточувати себе досвідченими людьми.

Деякі з нас тренуються з другом у місцевому спортзалі, сплачуючи 20 фунтів на місяць, і він одночасно виконує роль тренера з фізпідготовки. Він не спілкується з твоїм тренером з боксу. А твій тренер з боксу не взаємодіє з масажистом.

Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов'язок — іти підкорювати світ. Там немає жодної людини, яка була б задоволена тим, де вона живе. Ця людина хоче завойовувати.

Вони всі на одній хвилі, і він усе це організував. Ось що я вважаю рецептом успіху. Усі на одній хвилі і знають, у якому напрямку рухатися, ніхто не переслідує своїх цілей. Йдеться про колективну силу, і це видно по ньому. Коли він б'ється, його команда робить це разом із ним", – заявив Джошуа.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді. Його суперником стане Крістіан Пренга.

Напередодні вони провели першу дуель поглядів. Промоутер Едді Гірн заявив, що ніколи не бачив Ентоні настільки агресивно налаштованим перед боєм.

Ентоні Джошуа Олександр Усик

Ентоні Джошуа

Джошуа зробив заяву щодо трилогії з Усиком
Британський супертяж мав стати наступним суперником Джошуа
Якщо влучить правильно, то все може закінчитися одразу: британський тренер – про протистояння Ф'юрі та Джошуа
Ексчемпіон – про бій Джошуа – Верховен: Якби на місці Усика був Ей Джей, Ріко знайшов би до нього ключі
Я боєць, а не боксер: Пренга зробив гучну заяву перед битвою проти Джошуа

Останні новини