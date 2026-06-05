Промоутер розповів, що може зірвати битву Ф'юрі – Джошуа

Промоутер Френк Воррен розповів, що британська битва між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) перебуває під небезпекою зірвання.

Його слова передає Playbook Boxing.

Відомий функціонер запевнив, що у боксі може статися будь-що, пригадавши поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Засновник компанії "Queensberry Promotions" був шокований розвитком двобою за участі українського боксера.

"Один удар змінює все. Я маю на увазі бій між Усиком та Ріко. Хто б міг подумати, що все так станеться? Я був шокований, якщо чесно. Але таке може статися. І з Ей Джей повертається після великої перерви. У нього було повернення з Джейком Полом, але він знову вибув з гри через ту жахливу і прикру трагедію.

Але ви згадайте його бій проти Даніеля Дюбуа. Багато людей замовчують це, ніби нічого й не було. Він був знищений з першого раунду, він був просто знищений. Він вийшов і показав свою стратегію. Тож якщо хтось із його суперників почне атакувати його і просто пускати в хід свої удари, то ніколи не знаєш, що станеться. Сподіваюся, він виграє цей бій", – сказав Воррен.