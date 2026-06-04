Британський супертяж мав стати наступним суперником Джошуа

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) назвав боксерів, з якими хотів би розділити один ринг.

Його слова передає Seconds Out.

38-річний супертяж розповів, що він повинен був стати суперником Ентоні Джошуа у проміжному бою перед битвою Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі.

"Будь-хто. Я б із задоволенням побився з Дереком Чісорою, якби мені випала така можливість. Я б із задоволенням побився з Джарреллом Міллером, Енді Руїсом. Я б із задоволенням побився з Ентоні Джошуа, з будь-яким із таких хлопців. Ей Джей мав би битися зі мною замість бою з Пренгою", – сказав Вайт.

Наступним суперником Ентоні стане албанець Крістіан Пренга. Бій запланований на 25 липня у саудівській Ер-Ріяді. Напередодні бійці провели першу битву поглядів.

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Водночас "Циганський король" також має провести проміжний двобій. Опонентом Тайсона точно не стане Енді Руїс.