Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Британський супертяж мав стати наступним суперником Джошуа

Софія Кулай — 4 червня 2026, 07:36
Британський супертяж мав стати наступним суперником Джошуа
Ділліан Вайт
instagram.com/dillianwhyte

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) назвав боксерів, з якими хотів би розділити один ринг.

Його слова передає Seconds Out.

38-річний супертяж розповів, що він повинен був стати суперником Ентоні Джошуа у проміжному бою перед битвою Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі.

"Будь-хто. Я б із задоволенням побився з Дереком Чісорою, якби мені випала така можливість. Я б із задоволенням побився з Джарреллом Міллером, Енді Руїсом.

Я б із задоволенням побився з Ентоні Джошуа, з будь-яким із таких хлопців. Ей Джей мав би битися зі мною замість бою з Пренгою", – сказав Вайт.

Наступним суперником Ентоні стане албанець Крістіан Пренга. Бій запланований на 25 липня у саудівській Ер-Ріяді. Напередодні бійці провели першу битву поглядів.

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Водночас "Циганський король" також має провести проміжний двобій. Опонентом Тайсона точно не стане Енді Руїс.

Читайте також :
Ніколи не бачив Ентоні таким: Гірн назвав ціль Джошуа на наступний поєдинок
Ентоні Джошуа Ділліан Вайт

Ентоні Джошуа

Якщо влучить правильно, то все може закінчитися одразу: британський тренер – про протистояння Ф'юрі та Джошуа
Ексчемпіон – про бій Джошуа – Верховен: Якби на місці Усика був Ей Джей, Ріко знайшов би до нього ключі
Я боєць, а не боксер: Пренга зробив гучну заяву перед битвою проти Джошуа
Ніколи не бачив Ентоні таким: Гірн назвав ціль Джошуа на наступний поєдинок
Джошуа – про реванш Вордлі проти Дюбуа: Вони воїни, що ще їм робити?

Останні новини