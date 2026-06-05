Джошуа анонсував закінчення кар'єри

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, що боксувати на професійному рівні ще три роки.

Його цитує ESPN.

Ей Джей заявив, що ці останні роки фіналу його кар'єри пролетять непомітно.

"У жовтні мені виповниться 37, тож залишилося всього 3 роки. Час пролетить непомітно. Звичайно, це буде важко, але я впевнений, що достатньо витривалий, щоб впоратися. Чому б і ні? Я став більш зрілим" – сказав Джошуа.

Востаннє Ентоні боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував боксера-шоумена Джейка Пола.

Свій наступний двобій Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде проміжний поєдинок проти албанця Крістіана Пренги перед битвою з Тайсоном Ф'юрі.

Напередодні бійці провели першу битву поглядів.

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Водночас "Циганський король" також має провести проміжний двобій. Опонентом Тайсона точно не стане Енді Руїс.

Раніше Ей Джей висловився про трилогію з Олександром Усиком.