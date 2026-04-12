Ексчемпіон світу оцінив перший виступ Ф'юрі після повернення на ринг

Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про поєдинок Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).

Його слова передає BBC.

Британець заявив, що це було хороше повернення "Циганського короля" з пенсії, який переміг одностайним рішенням суддів. Він вважає, що колишньому чемпіону світу потрібно було пройти повну дистанцію, щоб скинути з себе іржу після 16-місячної паузи.

"Ф'юрі зробив саме те, що йому було потрібно. Це був оптимальний виступ для нього. Якби він міг вибрати, як саме виступити, то це було б саме так. Він дістав усі свої інструменти з ящика та відшліфував їх", – сказав Хей.

Зазначимо, що перед боєм Девід Хей не виключав можливості апсету. Він вважав "Циганського короля" фаворитом, проте прогнозував йому перемогу тільки в тому випадку, якщо британець добре готувався.

Нагадаємо, що вже після поєдинку Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа. Британець його публічно не прийняв, проте Netflix уже анонсував цю битву.