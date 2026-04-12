Ексчемпіон світу оцінив перший виступ Ф'юрі після повернення на ринг

Денис Іваненко — 12 квітня 2026, 09:56
Ф'юрі – Махмудов
Getty Images

Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про поєдинок Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).

Його слова передає BBC.

Британець заявив, що це було хороше повернення "Циганського короля" з пенсії, який переміг одностайним рішенням суддів. Він вважає, що колишньому чемпіону світу потрібно було пройти повну дистанцію, щоб скинути з себе іржу після 16-місячної паузи.

"Ф'юрі зробив саме те, що йому було потрібно. Це був оптимальний виступ для нього. Якби він міг вибрати, як саме виступити, то це було б саме так. Він дістав усі свої інструменти з ящика та відшліфував їх", – сказав Хей.

Зазначимо, що перед боєм Девід Хей не виключав можливості апсету. Він вважав "Циганського короля" фаворитом, проте прогнозував йому перемогу тільки в тому випадку, якщо британець добре готувався.

Нагадаємо, що вже після поєдинку Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа. Британець його публічно не прийняв, проте Netflix уже анонсував цю битву.

Читайте також :
Труситься від думки вийти проти мене: Ф'юрі назвав Джошуа боягузом після бою з Махмудовим
Колишній чемпіон висловився про можливий бій Джошуа – Вайлдер, пригадавши дуель проти Кличка
Ф'юрі – Махмудов: ексчемпіон світу оцінив можливість апсету в битві велетнів
Ексчемпіон світу приголомшив заявою щодо результату бою Усик – Чісора
Дозвольте боксерській машині працювати: ексчемпіон світу став на захист Усика через вибір суперника
Завдасть жахливої ​​шкоди: Хей – про бій Джошуа з Полом

