Колишній чемпіон висловився про можливий бій Джошуа – Вайлдер, пригадавши дуель проти Кличка

Колишній чемпіон світу Девід Хей (28-4, 26 КО) висловився про можливий бій між Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Британець пригадав, як Ей Джей витягнув поєдинок проти Володимира Кличка 29 квітня 2017 року. За словами Хея, у цьому протистоянні його земляк продемонстрував справжнє серце лева.

"Якщо говорити про отримані ушкодження, у нього не було таких боїв, де він зазнав би такого ж рівня побиття, як Вайлдер і Дерек Чісора в їхньому бою в суботу ввечері. Тому він свіжий, і це має велике значення, коли боксери стають старшими: скільки ударів ти пропустив за роки, як це впливає на рефлекси, таймінг, відновлення та подальші тренування. Тож я думаю, що серед усіх саме Ей Джей вийде переможцем, бо він добре себе беріг", – заявив Хей.

Раніше промоутер Едді Гірн запевняв, що Джошуа планує побитись із Вайлдером, який вже кинув виклик Ентоні. Функціонер переконаний, що Деонтей не протримається у цій зустрічі навіть трьох повних раундів.

Цей двобій може стати розігрівом перед британською зустріччю Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі.

Водночас "Бронзовий бомбардувальник" заявляв, що не планує відмовлятись від битви проти Ей Джея.

Нагадаємо, що Джошуа відновив тренувальний процес після того, як наприкінці 2025-го потрапив у смертельну ДТП, тоді як Вайлдер 4 квітня 2026-го переміг Дерека Чісору за роздільним рішенням суддів.