Кличко мав інші переваги: Хей назвав боксера, від якого отримав найсильніший удар у кар'єрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару протягом професійної кар'єри.

Його слова передає Boxing News.

У розмові з журналістом Джеком Фіггом британський боєць заявив, що найкращий джеб і футворк серед його суперників мав Володимир Кличко. Проте зізнався, що не українець найбільше його вразив у ролі панчера.

Девід заявив, що найсильніші удари він пропустив від Ніколая Валуєва, якого він врешті-решт переміг.

"Валуєв був найсильнішим панчером, з яким я перетинався на ринзі. Ті кілька ударів, які я пропустив, помітно відрізнялись від інших. Оскільки він був таким великим, йому не доводилося вкладати всю силу в удари. Він просто від природи більший, тож йому достатньо лише злегка змахнути рукою. Я дуже швидко помітив, що він не такий повільний, як я сподівався. Тож мені довелося бути дуже, дуже пильним, щоб не відчути цю силу", – сказав Хей.

Зазначимо, що Девід Хей завершив кар'єру у 2018 році після поразки в реванші від Тоні Белью. У поєдинку з Володимиром Кличком він втратив пояс WBA, поступившись одностайним рішенням суддів.

