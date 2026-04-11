Ф'юрі – Махмудов: ексчемпіон світу оцінив можливість апсету в битві велетнів

Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про поєдинок Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає The Ring.

Британець заявив, що "Циганський король" є фаворитом, але тільки в тому випадку, якщо добре готувався до бою. Якщо ж він цього не робив, то може статись гучний апсет.

"Усе залежить від того, чи залишився в ньому той вогонь. Якщо Тайсон Ф'юрі вийде в ринг хоча б на 10% гіршим, ніж він був у найкращі роки, Арсланбек Махмудов може влаштувати йому справжнє пекло. Махмудов – це величезна машина, яка постійно тисне. Якщо Тайсон не тренувався як слід, а лише намагався забути поразку від Усика, цей бій закінчиться для нього дуже погано. Мій прогноз: якщо це піковий Ф'юрі – він легко розбере суперника, але якщо він втратив фокус – ми побачимо гучний апсет", – сказав Хей.

Нагадаємо, що бій відбудеться 11 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Він розпочнеться приблизно опівночі.

Напередодні боксеру провели процедуру зважування. Вони мають майже однакову вагу.