Вони обидва потрібні один одному: ексчемпіон світу – про бій Джошуа проти Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей поділився думками щодо потенційного протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) і Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Британець переконаний, що нарешті його земляки повинні домовитися про бій, адже настав час для цієї мегабитви. Він вважає, що такий поєдинок потрібен обом боксерам для спадщини та стане дуже прибутковим для них.

"Це найбільша битва, яку вони обидва можуть мати. Вони повинні наполегливо працювати, тиснути та врешті-решт це зробити, адже потрібні один одному – через власну спадщину, з різних причин. Їм обом потрібно сказати, що Ентоні Джошуа був в ту ж епоху, що й Тайсон Ф'юрі, і навпаки, і вони боролися, щоб з'ясувати, хто переміг", – сказав Хей.

Колишня зірка боксу визнає, що пік обох бійців уже минув. Проте це все одно великий бій, який він порівняв із протистоянням двох легендарних боксерів.

"Вони не билися один з одним у розквіті сил, але ми побачили це в кінці. Так само, як Мейвезер і Менні Пак'яо билися не у розквіті сил, а на своєму комерційному піку. Можливо, це їхній комерційний пік. Можливо, зараз вони зароблять більше грошей, ніж заробили б, коли про це вперше заговорили", – сказав британець.

Нагадаємо, що раніше Девід Хей оцінив перший виступ Ф'юрі після повернення на ринг. Саме після перемоги одностайним рішенням суддів над Арсланбеком Махмудовим "Циганський король" кинув виклик Ей Джею.