Ексчемпіон світу назвав боксера, якого треба здолати Усику для оформлення ідеальної спадщини

Колишній чемпіон світу Девід Хей висловився про наступний бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) та назвав ще один поєдинок, який хотів би побачити за участі українця.

Його слова передає Boxing Scene.

Він заявив, що позитивно сприйняв рішення українця побитись із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Британець віддав належне українцю та оцінив його боксерську спадщину.

"Щойно я почув про цей бій, на моєму обличчі з'явилася велика усмішка. Він дав фанатам боксу усе. Він бився з найкращими з найкращих, перемагав їх, піднявся у надважку вагу… Він побився з Ей Джеєм, Тайсоном Ф'юрі. Потім побився з ними знову, просто про всяк випадок, щоб ніхто не подумав, що це випадковість. Переміг їх усіх двічі. І тепер він такий: "Гаразд, я вже все зробив. Я збираюся побитися за купу грошей з кікбоксером, який ніколи не проводив боксерського поєдинку". Дай Бог йому здоров'я. Якщо хтось і заслуговує на те, щоб битися з ким хоче, то це він", – сказав Хей.

Ексчемпіон додав, що українцю не вистачає тільки одного великого імені у списку своїх суперників. При цьому він переконаний, що й цей боксер не буде загрозою для Усика, але збагатить його спадщину.

"Я вважаю, що йому варто провести бій із цим кікбоксером, а потім зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, тому що тоді на папері він переможе абсолютно кожного топового бійця своєї епохи. І через 50 років, озираючись назад, нікому не буде діла до того, що у Вайлдера був бій не на життя, а на смерть проти Дерека Чісори. Нікого це не хвилюватиме. Усі бачитимуть лише гучне ім'я. Таким чином, Усик переміг кожного домінуючого чемпіона свого часу, зберіг велич і залишився непереможеним. Думаю, це єдина галочка, яку йому залишилося поставити", – заявив британець.

Зазначимо, що Олександр Усик свій наступний бій проти Ріко Верховена проведе 23 травня. На кону стоятиму чемпіонський титул WBC.

Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив Тедді Атлас. Він оцінив шанси легенди кікбоксингу завдати українцю першої поразки на профі-рингу.