Хей оцінив боксерську спадщину Усика, пригадавши зірок боксу минулої епохи

Денис Іваненко — 19 травня 2026, 13:29
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей поділився думками щодо місця Олександра Усика (24-0, 15 КО) в боксерській ієрархії.

Його слова передає Boxing Scene.

Він заявив, що українець уже всім усе довів. На думку британця, чинний король надважкого дивізіону заслуговує на звання легенди та пояснив свою позицію.

"Якби Усика поставили в ринг з Холіфілдом, Тайсоном, Льюїсом, він би нічим не поступався найкращим із них. Олександр знайшов би спосіб. Він постійно доводить це, перемагаючи кожного бійця у своїй епосі та навколо неї. Важко не бути фанатом людини, яка таке зробила. Це було б еквівалентно тому, якби я у свій час переміг Тайсона Ф'юрі, братів Кличків і всіх інших.

Це було б рівноцінно тому, якби я зробив у свою епоху те, що він зробив у своїй. І можна говорити, що моя епоха була кращою, але кому яка різниця? Він не народився тоді, він живе зараз. Тож у свою епоху, у крузервейті, він виграв усі бої, переміг усіх чемпіонів… Він виконав неймовірну роботу", – сказав Хей.

Зазначимо, що свій наступний бій українець проведе 23 травня у єгипетській Гізі. Він буде битись з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном за чемпіонський титул WBC.

Раніше Девід Хей називав боксера, який завдав його найсильнішого удару в кар'єрі. Він згадував Володимира Кличка, проте виділив іншого суперника.

