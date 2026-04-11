Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Без варіантів, – Ітаума спрогнозував переможця бою Ф'юрі проти Махмудова

Софія Кулай — 11 квітня 2026, 20:04
Мозес Ітаума
instagram.com/m.itauma

Непереможений британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився думками щодо протистояння Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова наводить BBC.

"Новий Майк Тайсон зробив ставку на зіркового земляка, але не прогнозує дострокову перемогу "Циганського короля".

"Без варіантів Тайсон Ф'юрі. Легка перемога за очками", – заявив Ітаума.

Бій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня на арені футбольного клубу Тоттенгема у Лондоні. Ця зустріч стане першою для британського супертяжа після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Раніше повідомлялось, що відомий британський тренер Джеймі Мур знайшов слабке місце російського боксера, який виступає за Канаду. Натомість промоутер Олександр Красюк поділився своїми думками з приводу протистояння Ф'юрі – Махмудов.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Махмудов.

Тайсон Ф'юрі Мозес Ітаума

Мозес Ітаума

Останні новини