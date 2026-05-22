Ібрагімович кинув виклик Тайсону Ф’юрі: легендарний швед натякнув на бій після гарячої дуелі поглядів

Легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович несподівано підірвав соцмережі після появи поруч із колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі.

Колишній нападник збірної Швеції провів із британцем справжню битву поглядів, а після цього ще й залишив дуже загадковий підпис, який миттєво змусив фанатів говорити про можливий поєдинок.

На спільному фото Ібрагімович та Ф'юрі стоять один навпроти одного у стилі класичних боксерських дуелей, а сам Златан написав:

"Термінові новини! Бій відбудеться 1 серпня у Дубліні. Зробимо бокс знову великим".

Нагадаємо, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.

За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".