Ібрагімович кинув виклик Тайсону Ф’юрі: легендарний швед натякнув на бій після гарячої дуелі поглядів

Богдан Войченко — 22 травня 2026, 06:59
Instagram
Легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович несподівано підірвав соцмережі після появи поруч із колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі.

Колишній нападник збірної Швеції провів із британцем справжню битву поглядів, а після цього ще й залишив дуже загадковий підпис, який миттєво змусив фанатів говорити про можливий поєдинок.

На спільному фото Ібрагімович та Ф'юрі стоять один навпроти одного у стилі класичних боксерських дуелей, а сам Златан написав:

"Термінові новини! Бій відбудеться 1 серпня у Дубліні. Зробимо бокс знову великим".

Нагадаємо, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.

За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

