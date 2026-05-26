Він був перебоксований: Воррен – про битву Усика з Верховеном

Френк Воррен висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) в битві за титул WBC.

Його слова передає iFL TV.

Досвідчений промоутер заявив, що його здивував нідерландський кікбоксер своїм виступом. Також він розкритикував суддів після оприлюднення їхніх записок, де Верховен був мінімальним лідером після десяти раундів.

"Ріко мене приголомшив. Він підійшов до бою у чудовій формі. Добре рухався, був агресивним і зміщувався. Це трохи схоже на Нганну, коли він бився з Тайсоном Ф'юрі, знаєте, ніхто не знав, вміє він боксувати чи ні, а він вийшов і виглядав нормально, добре виступив, але не було жодного відеозапису його як боксера, щоб вивчити чи подивитися. І я припускаю, що з Верховеном те саме. Що б там не говорили, але він міцний горішок. У нього хороше боксерське мислення. Пітер Ф'юрі та команда проробили з ним хорошу роботу. Це був дійсно хороший бій, який було приємно дивитися, і він вигравав його. У мене він був попереду на 4 чи 5 раундів. Тобто, як на мене, підрахунок очок суддями був жахливим", – сказав Воррен.

Окремо спеціаліст висловився про дострокову зупинку бою. Він вважає, що не варто було наприкінці 11 раунду фіксувати технічний нокаут.

На думку Воррена, в поєдинку перемагав саме нідерландець, при цьому він віддав належне характеру Олександра Усика.

"Не думаю, що бій треба було зупиняти, але справа не в тому, що залишалася лише секунда чи скільки там, тому що рефері — не хронометрист. Його робота полягає в тому, щоб зупинити бій тоді, коли, на його думку, це необхідно, незалежно від того, яка це секунда, а не дозволяти комусь протриматися. Це не його роль. І я відчув, що він зупинив його занадто рано. Було б цікаво подивитися, якби Верховен дотягнув до кінця раунду, чи зміг би він відновитися і вийти на наступний, тому що він був... хоча, як ви сказали, із суддівськими записками це не мало б жодного значення, що було б обурливим свавіллям. Але, як я вже казав, він боксував надзвичайно добре, і він сміливий, затятий і міцний хлопець. І навіть коли він упав, я думаю, якби у нього було трохи більше досвіду... Я помітив, що його капа ніби наполовину вилетіла, і він повернув її назад, знаєте, не торкаючись, ніби втягнув назад — будь-хто з досвідом виплюнув би її, і, можливо, це дало б йому трохи більше часу. Але він виступив надзвичайно добре, і він має дуже пишатися собою. А Усик, великим шанувальником якого я є, показав свій справжній характер і те, яким він є. Олександр небезпечний суперник. Він може вдарити, але він був перебоксований", – резюмував промоутер.

Нагадаємо, що напередодні про свою перемогу висловився безпосередньо й Олександр Усик. Він пояснив, чому йому було так складно в битві з Ріко Верховеном.