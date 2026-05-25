Оголосимо цього тижня: Воррен – про наступного суперника Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен заявив, що незабаром буде оголошений наступний суперник ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).
Його слова передає Sky Sports.
"Сподіваємося, що ми зможемо оголосити про це цього тижня, саме цього ми прагнемо.
Джошуа має пройти через це, Тайсон має пройти через своє, а потім у листопаді буде головний бій", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.
За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".
Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).