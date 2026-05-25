Чемпіон Бокс

Оголосимо цього тижня: Воррен – про наступного суперника Ф'юрі

Олександр Булава — 25 травня 2026, 19:32
Промоутер Френк Воррен заявив, що незабаром буде оголошений наступний суперник ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Сподіваємося, що ми зможемо оголосити про це цього тижня, саме цього ми прагнемо.

Джошуа має пройти через це, Тайсон має пройти через своє, а потім у листопаді буде головний бій", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.

За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

