Промоутер анонсував наступний бій Ітауми
Британський надважковаговик Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проведе наступний бій у Манчестері проти суперника з першої десятки рейтингу.
Про це заявив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports.
"Мозес виступить у Манчестері, ми незабаром оголосимо про це.
Він битиметься з боксером із топ-10 рейтингу у надважкій вазі, і ми сподіваємося, що цей поєдинок відбудеться. Повторюю, це буде чудовий бій у важкій вазі.
У цій ваговій категорії зараз справжня гаряча боротьба", – розповів Воррен.
Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.
Нагадаємо, що після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте українець пояснював, чому не має наміру проводити бій проти молодого британця.
Раніше Воррен розповідав, що хотів би організувати дуель Усик – Ітаума прямо зараз.