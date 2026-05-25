Промоутер анонсував наступний бій Ітауми

Британський надважковаговик Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проведе наступний бій у Манчестері проти суперника з першої десятки рейтингу.

Про це заявив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports.

"Мозес виступить у Манчестері, ми незабаром оголосимо про це. Він битиметься з боксером із топ-10 рейтингу у надважкій вазі, і ми сподіваємося, що цей поєдинок відбудеться. Повторюю, це буде чудовий бій у важкій вазі. У цій ваговій категорії зараз справжня гаряча боротьба", – розповів Воррен.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Нагадаємо, що після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте українець пояснював, чому не має наміру проводити бій проти молодого британця.

Раніше Воррен розповідав, що хотів би організувати дуель Усик – Ітаума прямо зараз.