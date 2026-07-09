Наразі нам сказали, що це неможливо: Туркі – про потенційний бій Ф'юрі проти Джошуа

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, що досі не отримав погодження влади Лондона щодо бою між Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це він повідомив у своєму акаунті у соцмережі Х.

Раніше він запевняв, що така британська дуель повинна відбутися на рідній землі боксерів.

"Сподіваємося, що з офісу мера Лондона пролунає позитивна заява щодо пізнішого початку поєдинку Ф'юрі проти Джошуа, якщо він відбудеться в Лондоні – оскільки наразі нам сказали, що це неможливо", – написав Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель спростував ці чутки. Раніше Едді Гірн відзначив цінність бою Джошуа – Ф'юрі, а також зробив прогноз на протистояння зірок британського боксу.

Напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти албанця Крістіана Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.