Це буде нагадувати роботу з важкою грушею: Аллен – про бій Ф'юрі проти польського ветерана

Британський боксер у надважкій вазі Девід Аллен (26-9-2, 20 KO) висловився про майбутнє протистояння Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Його слова наводить Second Out.

34-річний боєць не приховав свого здивування від вибору суперника для проміжного бою для "Циганського короля". Він переконаний, що 46-річний поляк створить якісь проблеми його земляку.

"Я вгадав. Я думав, що бій відбудеться в Таїланді, але не очікував, що суперником буде Вах. Якщо бій з Джошуа все-таки відбудеться, то, мабуть, ризику зірвати його не має бути, але людям не сподобається, що він битиметься з Вахом. Але якщо він потім вийде на ринг проти Джошуа і переможе його, ніхто про це не згадає. Я не думаю, що це чудовий піар-хід саме зараз, але якщо він вважає, що це піде на користь перед великим боєм з Джошуа, то це його справа. Чи може Вах створити якісь проблеми Ф'юрі? Ні, я уявляю, що це буде нагадувати роботу з важкою грушею", – сказав Аллен.

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді. Це буде проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.

Раніше Тайсон пояснив, чому вирішив розділити один ринг із польським ветераном.