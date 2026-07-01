Ф'юрі пояснив, чому проведе благодійний бій із польським ветераном у Таїланді

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) пояснив, чому погодився провести благодійний поєдинок у Таїланді проти польського ветерана Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Про це 37-річний британець написав у своєму Інстаграмі.

За словами британця, Таїланд став для нього особливим місцем, де він із задоволенням тренується та почувається як удома.

"Таїланд – це справді дуже особливе місце для мене. Я приїхав сюди кілька років тому і закохався в тренування тут, у спеку і все таке інше. Прокидатися тут щодня – це просто приголомшливо", – написав Ф'юрі.

Також боксер наголосив, що головною метою майбутнього бою є допомога благодійному фонду Father Ray Foundation, який підтримує дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

"Я дуже вдячний, що можу битися тут і збирати гроші для Father Ray Foundation. Вони допомагають дітям уже понад 30 років – знедоленим, людям з інвалідністю, бездомним і тим, хто голодує. Я зроблю все можливе, щоб зібрати для них якомога більше", – додав британець.

Поєдинок Ф'юрі та Ваха відбудеться 24 липня на арені "Max Muay Thai Stadium" у Паттайї. За інформацією Boxing King Media, Тайсон не отримає гонорару за виступ, а сам бій не транслюватимуть наживо. Крім того, британець стане першим володарем спеціального "гуманітарного титулу WBC".