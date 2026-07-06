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Туркі назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Олександр Булава — 6 липня 2026, 22:08
Туркі назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі
Туркі Аль аш-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що поєдинок між двома ексчемпіонами світу у надважкій вазі – Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє Sky Sports.

Туркі хоче, аби бій відбувся у зручний час для глядачів з усього світу, і має намір провести переговори з мером Лондона Садіком Ханом, щоб отримати дозвіл на проведення поєдинку в столиці.

"Я кажу вам одразу, це залежить від того, чи дасть нам Англія все, що нам потрібно. Ми хочемо, щоб бій відбувся саме тут, в Англії.

Але нам потрібні часові пояси по всьому світу, особливо в Америці. Якщо нам дозволять провести матч на "Вемблі" пізно вночі, ми хочемо зробити це в Англії. Справа в часі та кількості глядачів", – пояснив Туркі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель спростував ці чутки. Раніше Едді Гірн відзначив цінність бою Джошуа – Ф'юрі, а також зробив прогноз на протистояння зірок британського боксу.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Туркі аль Аш-Шейх

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