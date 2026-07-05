Хочу отримати все: Джошуа зізнався, на якому бою ще фокусується перед битвою з Пренгою

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, що напередодні найближчого бою проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО) також фокусується ще й на майбутній британській битві проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Поєдинок проти 35-річного албанського боксера, який відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), стане проміжним для Ей Джея перед зустріччю проти "Циганського короля".

"Якщо бути повністю відвертим з вами, я сфокусований на Прензі, але також і на Ф'юрі, бо я хочу отримати все. Мені важко не бачити цю велику картину, яку намалювали переді мною, і я не буду зосереджуватися на одному її маленькому куточку. Я вже згадував, що я хочу звання абсолютного чемпіона, я хочу перемогти Пренгу, перемогти Ф'юрі. Я хочу всього. І я дивлюся на загальну картину. Дайте мені все. Я хочу завдати болю Прензі. Це однозначно", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, Ентоні повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Перед цією жахливою трагедією відбувся наразі крайній бій британця, у якому він нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Зазначимо, що Ф'юрі та Джошуа вже підписали контракт на очний бій. Про нього ще не було офіційно оголошено, але очікується, що він відбудеться в четвертому кварталі 2026 року.

До цього Тайсон також проведе проміжний двобій проти 46-річного поляка Маріуша Ваха.