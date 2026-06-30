Ф'юрі проведе бій з 46-річним Вахом

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проведе бій проти 46-річного поляка Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді.

Напередодні менеджер британського боксера Спенсер Браун заявив, що його команда шукає суперника для проміжного бою перед зустріччю з Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що Тайсон й ЕйДжей вже підписали контракт на бій. Про нього ще не було оголошено офіційно, але очікується, що він відбудеться в четвертому кварталі 2026 року.

До цього Ей Джей розділить ринг із Крістіаном Пренгою.

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому поєдинку поступився українцю Віктору Вихристу.

Зазначимо, що у 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.

Також під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 46-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.