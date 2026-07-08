Брат Ф'юрі натякнув на проведення трилогії "Циганського короля" з Усиком

Шейн Ф'юрі висловився про боксерські плани свого брата Тайсона (35-2-1, 24 КО), згадавши Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Він розповів, що для "Циганського короля" боротьба за титули наразі не є пріоритетною. Британець націлений на гучні та грошовиті бої, одним із яких може стати протистояння з українським боксером.

"Я вважаю, що наразі Тайсон перебуває на тому етапі кар'єри, коли для нього великі бої важливіші за чемпіонські пояси. Йдеться про те, щоб отримати найбільші поєдинки за якомога більше грошей, якщо говорити чесно та прямо. Тож бій із Джошуа – це велика битва, відбудеться вона чи ні. Думаю, зараз все невизначено. Усі вже підписали контракти, але ніхто до ладу не знає, як усе складеться. Ніхто нічого до пуття не знає, але подивимося, що буде. Я думаю, що Тайсон хоче провести бій із Джошуа, перемогти в ньому, а потім поєдинок з Усиком. Це цілком можливо", – сказав Шейн.

Брат Ф'юрі пояснив, чому трилогія може бути цікавою Олександру Усику після двох перемог. Також він висловився, за яких умов і коли може відбутись ця битва:

"Тому що Тайсон приносить найбільші гроші в дивізіоні. Будь-хто, хто б'ється з Тайсоном, отримує хороші гроші. Так що так, це бої, які я хотів би побачити, якщо Тайсон залишиться в боксі. Якщо перший бій із Джошуа буде хорошим, то може бути реванш. Можливо, це буде вимога вболівальників: "О, це був блискучий бій. Давайте подивимось його знову". Але, якщо це буде розгром, то цього не буде. А потім бій із Усиком".

Зазначимо, що наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе з Маріушем Вахом. Він відбудеться 24 липня в Таїланді та має стати проміжним перед битвою з Ентоні Джошуа.

Раніше Олександр Усик заявляв, що саме "Циганський король" буде його останнім суперником у кар'єрі. Проте після цього він дещо змінив плани.

Українець звільнив пояси та заявив, що планує провести "Last dance". Наразі найбільш ймовірним суперником для цієї події вважається Деонтей Вайлдер.