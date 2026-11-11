Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу Джеймс Тоні (77-10-3, 47 KO) розповів, чому Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) здолає Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він висловився у коментарі FightHype.

"Переможе Ентоні Джошуа. Він кращий атлет, фізично сильніший і має потужніший удар", – сказав Тоні.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Напередодні з'явилися чутки про можливу травму "Циганського короля". Однак промоутер британця Френк Воррен спростував цю інформацію. Також ці чутки прокоментував британський надважковаговик Джонні Фішер.

Раніше американський тренер Тедді Атлас розповів, як Ей Джей може здивувати Тайсона, якого багато хто вважає фаворитом майбутнього протистояння. Відомий наставник пояснив, чому Ентоні буде складнішим суперником для Ф'юрі, аніж був Олександр Усик.