Частина його психологічних ігор: Фішер відреагував на чутки про можливу травму Ф'юрі

Британський надважковаговик Джонні Фішер (15-1, 12 КО) відреагував на слова Френка Бруно про можливу травму Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) перед боєм із Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), зазначивши, що такі чутки з'являються постійно.

Про це він розповів у коментарі Pro Boxing Fans

"Ти проводиш спаринги тричі на тиждень, часто з новими спаринг-партнерами. Вони можуть боксувати по два раунди за раз і загалом проводити дев'ять-десять раундів на тиждень, тоді як ти – 20-30. Тож якихось дрібних ушкоджень не уникнути. Хто знає, можливо, Ф'юрі намагається отримати психологічну перевагу, й це частина його психологічних ігор. Хто знає? Але всі ці розмови лише підігрівають інтерес до бою", – сказав Фішер.

Нещодавно ексчемпіон Френк Бруно розповів, що чув інформацію, що "Циганський король" травмувався та може навіть не вийти у ринг проти Ей Джея 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Вечір боксу не відвідає батько Тайсона.

Нагадаємо, що британський боксер вже через таку ж причину відтерміновував перший двобій проти Олександра Усика. Тоді поєдинок повинен був відбутися у лютому 2024-го, але був перенесений на травень того ж року.

Нещодавно тренер Даніеля Дюбуа назвав фаворита протистояння Ф'юрі – Джошуа.