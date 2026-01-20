Ставить на нокаут: ексчемпіон світу зробив несподіваний прогноз на бій Усик – Вайлдер

Колишній чемпіон Джеймс Тоні (77-10-3, 47 КО) висловився щодо ймовірного бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю ESNEWS.

Ексволодар поясу IBF зробив доволі несподіваний прогноз на протистояння Усика проти Вайлдера. Американець зупинив свій вибір на "Бронзовому бомбардувальнику". Тоні не лише спрогнозував перемогу Деонтея, а й заговорив про гіпотетичний нокаут, у якому може побувати українець.

"Я скажу ось що – якщо це справді станеться, Вайлдер його нокаутує", – заявив Тоні.

Джеймс аргументував свій прогноз тим, що Усик не готовий до боксу, який запропонує Вайлдер. Тоні впевнений, що Деонтей буде постійно насідати на Олександра, завдаючи при цьому потужних ударів.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) дозволила Усику провести добровільний захист поясу. Очікується, що бій непереможеного українця проти американця може відбутись влітку 2026-го, хоча офіційно про цей поєдинок ще досі не оголошено.

До слова, Усик у 2025-му нокаутував у реванші Даніеля Дюбуа. Натомість Вайлдер червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.

Раніше повідомлялось, що Усик не має жодного контракту щодо протистояння із Вайлдером.